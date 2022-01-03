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03.01.2022 06:19
Рубрика: Общество

На Камчатке рассказали об ограничениях по COVID-19 в 2022 году

Текст: Дина Непомнящая

В Камчатском крае продолжают действовать ограничения, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции. В ближайшее время их смягчение не планируется.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Недавно в в интернете распространили информацию о том, что с наступлением 2022 года решено отменить требование предъявлять в кафе и ресторанах QR-коды о вакцинации от COVID-19 или документы, подтверждающих медотвод. Но, как заявили в пресс-службе правительства региона, эта информация ложная.

- На Камчатке сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением опасной болезни. Поэтому в регионе продолжает действовать ряд введенных ранее ограничений. Они распространяются и на заведения общепита, - сообщили в оперштабе края.

Отменять действующие требования на новогодних каникулах не планируется. Напротив, в эти дни контролирующие органы будут проводить рейды в местных организациях, чтобы убедиться в соблюдении антиковидных правил.

Напомним, что ранее некоторые смягчения ограничений на Камчатке все же были. Еще в ноябре кафе и ресторанам позволили работать до 23:00. А 21 декабря отменили требование предъявлять QR-коды в автобусах и самолетах.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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