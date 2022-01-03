Пострадавшим от нападения снежных барсов пастухам Тувы выдадут овец

С этого года в Республике Тыва чабанам, стада которых понесли урон из-за нападений снежных барсов, начнут компенсировать потери. Пострадавшие от ирбисов чабаны получат вместо павшего скота живых овец. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного сотрудника Тувинского института комплексного освоения природных ресурсов СО РАН Александра Куксина.

В последние годы на территории региона представители семейства кошачьих, занесенные в Красную книгу, не раз нападали на стада скотоводов. Подобные случаи зафиксированы и в Республике Алтай, правительство которой объявило 2022 год годом снежного барса. Специалисты связывают эти инциденты с недостатком кормовой базы ирбисов. Отмечается, что чабаны, защищая овец, иногда убивают редчайших и плохо изученных хищников, численность которых в России едва ли превышает, как полагают экологи, сотню особей.

В ближайшие дни, по словам Куксина, начнется подготовка экспертов, способных установить, что домашний скот в каждом конкретном случае пострадал именно от барсов. Программа компенсации ущерба начнет работать в 2022 году, когда поступят деньги на закупку маточного поголовья для формирования стада. Решение о выдаче овец чабанам будет принимать экспертная комиссия. Непременное условие для получения компенсации - отказ пастухов от убийства снежных барсов.

Добавим, в конце 2021-го сотрудникам заповедника "Саяно-Шушенский" в Красноярском крае удалось снять редкого зверя на видео прямо из окна дома.