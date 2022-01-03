В Омске дети отравились хлором в бассейне

Прокуратура Кировского округа города Омска начала проверку данных медучреждения о госпитализации девяти детей с подозрением на отравление парами хлора. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В больницу все дети поступили сегодня ночью, а накануне пострадавшие вместе с родителями посещали один из спортивно-оздоровительных центров города, где плавали в бассейне.

На место ЧП с целью координации действий правоохранительных органов выехал прокурор Кировского округа Омска Дмитрий Назаров.

Прокуратура даст оценку соответствия оказываемых организацией услуг всем требованиям, в том числе санитарно-эпидемиологическим.