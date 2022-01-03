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03.01.2022 00:44
Рубрика: Общество

Глава минздрава Карелии: "Омикрон" в регионе прогнозировали месяц назад

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Выявленный случай "омикрона" в Карелии не стал неожиданностью для министерства здравоохранения региона. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Охлопков.

Фото: iStock
Начнется ли после праздников массовое распространение "омикрона"

По его словам, появление нового штамма в регионе прогнозировали, еще месяц назад власти региона высчитали, что "омикрон" быстро доберется до Карелии и приняли превентивные меры.

Так, по оценкам регионального минздрава, в первую очередь новый штамм может быстро распространяться среди детей.

Поэтому в детские больницы были закуплены дополнительные партии лекарств и средства индивидуальной защиты.

Также в регионе на службе скорой помощи сформировали дополнительные бригады врачей и увеличили штат диспетчеров, а в инфекционных стационарах открыли дополнительные койки.

После выявления первого случая "омикрона" глава минздрава Карелии призвал граждан, которые еще не привились, посетить пункты вакцинации, чтобы предотвратить взрывной рост числа инфицированных коронавирусом.

Напомним, новый штамм привезла с собой туристка из путешествия во Францию. Женщина чувствует себя хорошо, ранее она делала прививку "Спутником V".

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия Пандемия коронавируса COVID-19

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