Новогоднее путешествие в Петербург к советским Дедам Морозам

В музее знаменитого Толстовского дома открылась выставка елочных украшений, по которым можно проследить не только историю елочной игрушки - с дореволюционных времен до 70-х годов прошлого века, но и эпохальные события в истории страны.

Этот музей - единственный при товариществе собственников жилья в Петербурге, а, возможно, и в России. В его создании принимали участие журналисты Северо-Западного филиала "Российской газеты", передав в экспозицию более сорока предметов различных эпох.

Музей начал работать летом 2021 года, попасть в него можно во время бесплатной экскурсии по городской программе "Открытый город". "Мы сразу, еще на стадии планировки помещений, решили, что будут стенды, посвященные Новому году. Основная часть экспонатов - из коллекции моей супруги Марины. Но что-то мы находили в мусоре, что-то нам передавали жители дома", - рассказал "РГ" Леонид Колотило, один из создателей музея.

Сами стенды с зеркальной поверхностью, в которой отражается елочная красота, также выполнены руками энтузиастов в свободное время.

Всего в елочной коллекции более трехсот предметов: от дореволюционных игрушек, включая шар с прорезями, в который нужно было поместить свечу, до игрушечных космонавтов из стекла.

История елочной игрушки - история страны, зеркало времени. Началось увлечение дирижаблями - появились дирижабли из стекляруса. Но особенно впечатляют игрушки военного времени. Они могли быть в форме артиллерийского снаряда и бомбы. Делали их из подручных материалов, включая отслужившие свое электрические лампочки.

Есть здесь целая коллекция Дедов Морозов из ваты, из нее же самые разные фигурки - лыжника, Снегурочки, младенцев.

А один из жителей Толстовского дома принес елку-малышку - вместе с набором крошечных игрушек. Экспонат относится к 1946-1947 годам, но вообще-то маленькие искусственные елки были популярны еще очень долго. Их ставили на окна, полки, шкафы. В семьях, которые вынуждены были ютиться в крошечных комнатах, такие елки-малышки заменяли настоящую елку, которую и поставить было некуда.

Елочные игрушки из стекла - очень хрупкие. Те, которые были изготовлены еще до войны, могут буквально рассыпаться в руках. Потому что елочное стекло не выдерживает бега времени. Поэтому особенно ценные экспонаты хранят осторожно, поместив в коробки с ватой. "Хотим показывать эту красоту и дальше. Выставка будет постоянной. Чтобы и летом наши экскурсанты могли попасть в новогоднюю сказку", - поделился планами Леонид Колотило.

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