Новогоднее путешествие в Петербург к советским Дедам Морозам

Новости

Глава Минприроды: Полезные ископаемые в России никогда не закончатся 08:07
Академик РАН Лео Бокерия рассказал, как дожить до ста лет 07:58
Депутат Госдумы предложил размещать на алкоголе "страшные картинки" 07:33
Инфекционист Вознесенский не исключил новой волны COVID-19 в январе 06:17
Назван необходимый продукт для легких и нормального холестерина 05:35
Шеф Пентагона Остин заразился коронавирусом 05:22
АТОР: В России растет число зарубежных прививочных туров 05:00
Видео: Леопард Ониисан "спел" у Кравцовских водопадов 03:47
В Роспотребнадзоре рассказали о необычном симптоме COVID-19 у детей 03:45
Синоптики предупредили о морозах и снегопаде в Москве 5 января 03:10
Онищенко: Пандемия COVID-19 может закончиться к маю 02:35
Патриарх Кирилл призвал посещать храмы и носить маски 02:06
Байден и Зеленский обсудили контакты с Россией в сфере безопасности 01:47
Патриарх Кирилл провел отпевание своего брата протоиерея Николая Гундяева 01:15
Российских туристов предупредили о непогоде в Хургаде 01:06
В РПЦ не считают присоединение африканских приходов вторжением в Африку 01:05
С этого года установке подлежат только умные счетчики электричества 01:00
Суданский премьер-министр ушел в отставку 00:41
В Израиле одобрена 4-я доза вакцины для пожилых людей и медиков 02.01.2022
Шестеркин отразил все 38 бросков и был признан второй звездой матча НХЛ 02.01.2022
В Гаити произошло покушение на премьер-министра 02.01.2022
В Карелии зафиксирован первый случай заражения "омикроном" 02.01.2022
В Азербайджане пограничник застрелил троих сослуживцев 02.01.2022
Астроном назвал доступные взору в Крыму в 2022 году небесные явления 02.01.2022
Более 484 тыс. военнослужащих прошли ревакцинацию 02.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Какие законы вступают в силу в январе
Какие законы вступают в силу в январе
03.01.2022 07:00
Рубрика: Общество

Новогоднее путешествие в Петербург к советским Дедам Морозам

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)
В музее знаменитого Толстовского дома открылась выставка елочных украшений, по которым можно проследить не только историю елочной игрушки - с дореволюционных времен до 70-х годов прошлого века, но и эпохальные события в истории страны.
Фото: Из архива музея Толстовского дома Фото: Из архива музея Толстовского дома
Фото: Из архива музея Толстовского дома

Этот музей - единственный при товариществе собственников жилья в Петербурге, а, возможно, и в России. В его создании принимали участие журналисты Северо-Западного филиала "Российской газеты", передав в экспозицию более сорока предметов различных эпох.

Фото: Ульяна Вылегжанина\РГ
Пять необычных музеев: их стоит посетить зимой

Музей начал работать летом 2021 года, попасть в него можно во время бесплатной экскурсии по городской программе "Открытый город". "Мы сразу, еще на стадии планировки помещений, решили, что будут стенды, посвященные Новому году. Основная часть экспонатов - из коллекции моей супруги Марины. Но что-то мы находили в мусоре, что-то нам передавали жители дома", - рассказал "РГ" Леонид Колотило, один из создателей музея.

Сами стенды с зеркальной поверхностью, в которой отражается елочная красота, также выполнены руками энтузиастов в свободное время.

Всего в елочной коллекции более трехсот предметов: от дореволюционных игрушек, включая шар с прорезями, в который нужно было поместить свечу, до игрушечных космонавтов из стекла.

История елочной игрушки - история страны, зеркало времени. Началось увлечение дирижаблями - появились дирижабли из стекляруса. Но особенно впечатляют игрушки военного времени. Они могли быть в форме артиллерийского снаряда и бомбы. Делали их из подручных материалов, включая отслужившие свое электрические лампочки.

Фото: АНО "Центр 800"
Нижегородцы ждут гостей в "Новогодней столице - 2022"

Есть здесь целая коллекция Дедов Морозов из ваты, из нее же самые разные фигурки - лыжника, Снегурочки, младенцев.

А один из жителей Толстовского дома принес елку-малышку - вместе с набором крошечных игрушек. Экспонат относится к 1946-1947 годам, но вообще-то маленькие искусственные елки были популярны еще очень долго. Их ставили на окна, полки, шкафы. В семьях, которые вынуждены были ютиться в крошечных комнатах, такие елки-малышки заменяли настоящую елку, которую и поставить было некуда.

Елочные игрушки из стекла - очень хрупкие. Те, которые были изготовлены еще до войны, могут буквально рассыпаться в руках. Потому что елочное стекло не выдерживает бега времени. Поэтому особенно ценные экспонаты хранят осторожно, поместив в коробки с ватой. "Хотим показывать эту красоту и дальше. Выставка будет постоянной. Чтобы и летом наши экскурсанты могли попасть в новогоднюю сказку", - поделился планами Леонид Колотило.

Все тексты сюжета "Отдых и туризм в России" читайте здесь.

В регионах Общество История Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область Отдых и туризм в России

Главное сегодня

Байден и Зеленский обсудили контакты с Россией в сфере безопасности
Захарова: Британия финансирует раскачку внутриполитической ситуации в РФ
Онищенко: Пандемия COVID-19 может закончиться к маю
В Роспотребнадзоре рассказали о необычном симптоме COVID-19 у детей
В Карелии зафиксирован первый случай заражения "омикроном"
Что изменилось в противоковидных правилах и мерах
Православный календарь на 2022 год