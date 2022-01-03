Власти Петербурга назвали введение QR-кодов своевременным шагом

Повсеместное введение QR-кодов в Петербурге - это важный и своевременный шаг в условиях новой нормальности. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в интервью РИА Новости.

В частности, он отметил, что к прежнему образу жизни Петербург уже не вернется и что коронавирус - это надолго. В таких условиях задача властей - наладить в городе режим новой нормы, для этого вводятся ограничения, связанные с правом работодателя не пускать на рабочие места непривитых сотрудников, а также повсеместно введенные QR-коды.

В Петербурге в ноябре на девять дней уже вводились жесткие ограничения, тогда общепит мог работать только на вынос, а непродовольственная розница была закрыта. По оценкам городских властей, благодаря этой мере удалось разорвать цепочки заражения и снизить количество случаев заболевания. Тогда, напомним, жесткие ограничения совпали с праздниками.

В этот раз также - со 2 января в Петербурге для непривитых граждан без свежих ПЦР-тестов закрыт доступ в общепит и непродовольственные магазины, правда, в постановлении, которое регламентирует эту меру, дата снятия ограничений не указана. По словам губернатора, гражданам давали время вакцинироваться, загрузка прививочных пунктов в ноябре-декабре выросла в полтора-два раза и достигла 30 тысяч человек в сутки.

Сейчас городские власти ставят цель достичь 80-процентной вакцинации взрослого населения. Это означает, что прививки должны сделать 3,6 миллиона человек. По данным на 3 января, полностью завершили курс вакцинации 2,7 миллиона горожан. Достичь нужного заявленного уровня вакцинации городские власти рассчитывают к концу первого квартала 2022 года.