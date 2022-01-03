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03.01.2022 14:17
Рубрика: Власть

Правительство РФ переформатировало программу развития Крыма и Севастополя

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2025 года" досрочно прекращена, и вместо нее предстоит реализовать госпрограмму "Социально-экономическое развитие РК и Севастополя". Постановление опубликовано на сайте российского правительства.

Государственным заказчикам всех всех уже заключенных контрактов с 1 января 2022 года указано обеспечить их завершение. А финансирование по-прежнему продолжится из федерального бюджета, которые будут доводиться до региональных в виде субсидий. Субъектам Федерации поручено добиться эффективного использования выделяемых денег.

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В новой госпрограмме уточняется, что с момента запуска крымской ФЦП двум регионам удалось достичь больших успехов в развитии региональной экономики и строительстве важнейших инфраструктурных объектов. Это и Крымский мост, и федеральная трасса "Таврида", и новый терминал аэропорта Симферополь, и две электростанции. А средняя зарплата в РК выросла с 22,4 тысячи рублей в 2015 году до 34,2 в 2020-м. За счет режима свободной экономической зоны (СЭЗ) привлечено 206 миллиардов рублей инвестиций, в том числе 130 миллиардов - капитальных вложений.

В срок до 2025 года Республика Крым и Севастополь отнесены к приоритетным геостратегическим территориям РФ. И главная цель их развития - преодоление социально-экономического отставания полуострова и доведение качества жизни крымчан до среднероссийского уровня. Только в рамках туристических кластеров планируется построить 41 новый объект. Создание комфортной и доступной среды туризма позволит регионам принимать до 11 миллионов туристов в год. Население РК и Севастополя возрастет к 2025 году до 2,549 миллиона человек, а инвестиции - до 142,9 тысячи рублей на душу населения.

Этим же постановлением правительство РФ установило персональную ответственность за соблюдение сроков строительства новых объектов и реконструкции требующих ремонта. Высшие должностные лица регионов должны будут в случае нарушений и срывов контрактных сроков направлять в министерство экономического развития РФ информацию о провинившихся должностных лицах и дисциплинарных взысканиях по отношению к ним.

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- Переформатирование проведено из-за перехода к новой системе управления, вводится единый подход, - ранее в интервью "РГ" заявил заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров. - И касается это не только Крыма, поэтому сразу хочу успокоить крымчан, ничего не меняется с точки зрения финансирования объектов. Если суммарно, всего около 900 объектов запланированы в рамках ФЦП, то около 500 из них еще находится на стадии строительства, а чуть меньше 50 еще не начали строить.

Напомним, всего ФЦП развития Крыма и Севастополя включала в себя объекты и мероприятия на общую сумму 1,37 триллиона рублей. Самая значительная статья расходов - 0,7 триллиона - на транспортную инфраструктуру.

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