Сергей Назаров: Госпрограмма развития Крыма и Севастополя заменит действующую ФЦП

Нужно ли продлевать Федеральную целевую программу (ФЦП) развития Крыма после 2025 года, какие большие стройки ожидают полуостров в будущем году, а по каким объектам решения еще не приняты? Об этом в интервью "Российской газете" рассказал заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.

- Сергей Макарович, как бы вы в целом оценили уходящий год с точки зрения условий реализации ФЦП развития Крыма и ее итогов?

Сергей Назаров: Год, по сути, был не простой. Как бы нам ни хотелось, остаются ковидные ограничения, и есть проблемы, связанные с рынком материалов и подорожанием товаров и услуг. Принимались отдельные решения правительства в связи с необходимостью учесть удорожание тех или иных объектов. Все это не добавляет стабильности в реализации программы. В этом году в рамках реализации ФЦП на Крым было выделено 37 миллиардов рублей и 18 миллиардов на Севастополь. Что касается выполнения программы по итогам года, до конца декабря воздержусь от оценок. По оптимистическому прогнозу выполнение будет выше 90 процентов.

Сергей Назаров,заместитель министра экономического развития РФ. Фото: Пресс-служба министерства экономического развития РФ

- ФЦП развития Крыма продлена до 2025 года, однако уже сейчас раздаются призывы продлить ее дальше. Каково ваше мнение по этому вопросу. Нужно сейчас продлевать ФЦП или не стоит торопиться?

Сергей Назаров: ФЦП как инструмент прекращает существование. Со следующего года документ примет вид государственной программы. Переформатирование проведено из-за перехода к новой системе управления, вводится единый подход. И касается это не только Крыма, поэтому сразу хочу успокоить крымчан, ничего не меняется с точки зрения финансирования объектов. О продлении ФЦП после 2025 года пока рано говорить, потому что более половины объектов у нас находится на стадии строительства. Если суммарно, всего около 900 объектов запланированы в рамках ФЦП, то около 500 из них еще находится на стадии строительства, а чуть меньше 50 еще не начали строить. Но думаю, что в конце 2022 года мы проведем оценку реализации ФЦП, оценку необходимости включения в нее новых объектов, тогда и будет понятно, нужно ли ее продлевать.

- В процессе реализации ФЦП развития Крыма часто и обоснованно критикуют практику применения 44-ФЗ, когда фирмы-однодневки получают подряды, не справляются с ними, в результате расторгаются контракты, замораживаются объекты, сдвигаются сроки их сдачи. Можно ли с этим что-то сделать?

Сергей Назаров: В рамках 44-ФЗ уже прошло достаточно много корректировок, результатом которых стала модернизация конкурсных процедур в целом для РФ, а не только для Крыма. Закон стал более применимым. Вопрос ведь не только в скорости проведения процедур, но и в их эффективности. Процедура отбора ускорилась, а ее эффективность оценим сейчас, когда компании-подрядчики будут решать стоящие перед ними задачи. Существует практика, именуемая "проект под ключ", когда подрядная организация одновременно и проектировщик, и она же отвечает за реализацию проекта. По такой схеме строятся симферопольский коллектор, тоннельный водовод под Ай-Петри. Это эффективная схема, как показывает практика, и она будет расширяться. Особенно когда речь идет о технически сложных объектах.

Фото: Министерство экономического развития РФ

- Транспортная инфраструктура была самой большой статьей расходов в ФЦП. Крымский мост построен, трасса "Таврида" достраивается в границах Севастополя. Какие еще крупные транспортные инфраструктурные объекты будут построены в Крыму, и когда начнется их эксплуатация?

Сергей Назаров: Это второй этап строительства автодороги Симферополь - Евпатория - Мирный от села Скворцово до Евпатории, который должен начаться в этом году. Еще один большой проект - юго-восточный объезд Симферополя с реконструкцией трассы до Алушты - сейчас проектируется. Проект будет завершен во второй половине 2022 года, тогда и начнется строительство.

Реконструкция второй взлетно-посадочной полосы в аэропорту - еще один значимый инфраструктурный проект. Он востребован, пассажиропоток в аэропорту больше, чем был в советский период. Эксплуатация вместе со всей сопутствующей инфраструктурой начнется в июле будущего года.

- Проблема дефицита воды остается одной из самых сложных в Крыму. Что намечено в плане ее решения на ближайшую и отдаленную перспективу?

Сергей Назаров: Прежде всего, мы рассмотрели возможность корректировки работ для ускорения водоснабжение восточного Крыма. Сейчас вода до Феодосии, Судака и Керченского полуострова подается по руслу Северо-Крымского канала из трех подземных источников в Нижнегорском районе. Эта схема работает, но понятно, что такое решение не лучшее, принимая во внимание потери воды в результате инфильтрации, испарения. Можно сказать, что ресурсы используются не так эффективно, как хотелось бы. Но другого выхода у нас сейчас нет. Чтобы отказаться от использования транспортировки воды открытым способом по каналу, строится самый протяженный на сегодняшний день в Крыму водопровод от месторождений до Керчи. Срок окончания этого проекта - 2023 год. Мы продумали, как можно ускорить подачу поэтапно, допустим, к августу 2022 года обеспечить подачу воды по трубопроводу в Феодосию. Это вполне выполнимая задача.

Планируется ли строительство нового симферопольского и солнечногорского водохранилищ?

Сергей Назаров: Мы обсуждали возможные варианты увеличения емкости существующих водохранилищ естественного наполнения, чтобы иметь резерв на случай засухи. Рассматривались разные варианты. Рядом с симферопольским водохранилищем есть карьер емкостью около 10 миллионов кубометров, который скоро будет выработан. Можно рассмотреть увеличение емкости действующих водохранилищ. Все это на уровне идей, пока решения не приняты.

- А опреснительные установки? Действительно ли для Ялты такая уже проектируется?

Сергей Назаров: В Крыму с советского времени водообеспечение было из двух источников - Северо-Крымского канала и водохранилищ естественного стока. Алушту и Ялту обеспечивали только водохранилища естественного стока. Канал перекрыт, водоснабжение восточного Крыма идет с помощью строящегося водовода, о котором мы уже говорили. Для Ялты в качестве альтернативы рассматривается опреснительная установка. Подать туда воду с равнинного Крыма технически невозможно, подземных запасов нет, поэтому рассматривается строительство опреснителя в качестве резервного источника водоснабжения в засушливые годы. По опреснителю сделаны предпроектные проработки, само проектирование пока не начато, и сегодня речь идет о выборе площадки. Рельеф там сложный, поэтому выбор места тоже достаточно проблематичный.

- На какой стадии строительство КОС "Южные" в Севастополе?

Сергей Назаров: Есть договор с подрядной организацией, начаты работы, и по графику срок их окончания - середина 2024 года. Проект сейчас на стадии корректировки, несколько поменялись технические решения, кроме того, было предложено с Балаклавы также собрать стоки и направить их туда. Строительство и корректировка происходят параллельно по согласованию с Главгосэкспертизой.