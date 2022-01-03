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03.01.2022 12:02
Рубрика: Общество

В курганском селе дети попросили Деда Мороза подарить им новую школу

Текст: Юлия Резникова
Почти 4,5 килограмма трогательных писем, рисунков и стихотворений о новой школе отправили в Великий Устюг маленькие жители села Кетово. В рамках акции "Письмо Деду Морозу" ребята попросили доброго волшебника подарить им современное, просторное и комфортное здание, где они могли бы учиться.

"Всегда хочется верить в чудо. Чтобы все вокруг были здоровы, счастливы, чтобы мечты сбывались. Может, это немножечко смешно: просить открыть новую школу Деда Мороза. Но кого еще об этом мы можем попросить? Родители не могут, хотя давно везде пишут письма и просят нам помочь, к депутатам или кто там главный нас не пустят. А Дед Мороз всегда заботится о детях и исполняет их самые сокровенные желания", - поделилась 14-летняя Юлия П.

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По информации организаторов - общественной организации "Родительский комитет Курганской области", - в акции "Письмо Деду Морозу" приняли участие свыше 200 школьников и десятки воспитанников детских садов Кетово. Более 160 писем объединяет одно - желание учиться в новой школе. Кроме того, в список "хотелок" маленьких кетовчан вошли "чтобы мама не болела", "учиться без троек", а также несколько просьб о домашних питомцах и новых игрушках.

Все письма отправлены главному Деду Морозы страны в Великий Устюг. Жители Кетово надеются, что случится чудо и в 2022 году добрый волшебник исполнит их мечту о новой школе.

Напомним, инвестор построил новое здание школы в Кетово за свои деньги и в октябре 2020 года сдал в эксплуатацию полностью укомплектованным и оборудованным. Однако муниципалитет отказался его выкупать: слишком дорого! Независимые оценщики, к которым обратилась администрация района, оценили школу в 738 миллионов рублей. По данным застройщика, на момент сдачи она стоила 998 миллионов.

Пока стороны спорят о стоимости здания, родители учеников бьют во все колокола. Старой кирпичной двухэтажной школе, где сейчас учатся их дети, уже более пятидесяти лет, за это время она много раз перестраивалась, обрастала пристройками, перегородками. Здесь элементарно не хватает места.

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