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03.01.2022 18:00
Рубрика: Легковые авто

Tesla продала рекордное количество автомобилей

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Американский производитель электромобилей Tesla достиг нового личного рекорда в годовых продажах машин.

Фото: EPA/TESLA
У Tesla на ходу может открыться передний багажник. Объявлен отзыв

По итогам 2021-го компания реализовала по всему миру 936 172 экземпляра электрических седанов Model 3, лифтбеков Model S, а также кроссоверов Model Y и Model X. Совокупное производство при этом составило 930 422 машины. Если учесть, что в 2020 году Tesla продала 499 647 машин, то рост отгрузок по итогам прошлого года - +87%.

В срезе отдельно за четвертый квартал 2021 (октябрь-декабрь) Tesla реализовала 308 600 машин, то есть почти треть от общего числа.

Напомним, сейчас у Tesla действуют три полноценных завода по выпуску электромобилей: в Калифорнии (США), Шанхае (Китай) и под Берлином (ФРГ).

Gigafactory 1 в Неваде специализируется на аккумуляторах, Gigafactory 2 в Нью-Йорке - на солнечных панелях, они не относятся к производству транспортных средств. Есть еще площадка в Нидерландах, на которой осуществляется досборка электромобилей для европейского рынка.

#Tesla