Умер создатель фильмов The Beatles Денис О'Делл

Перед Новым годом в своем доме в Испании на 99-м году жизни умер Денис О'Делл, сценарист и продюсер, бывший глава Apple Films, имеющий непосредственное отношение к сонму знаковых для битломанов лент.

Некролог опубликован Deadline. Продюсер умер "от естественных причин", то есть от старости.

О'Делл работал над "Вечером трудного дня", "Волшебным таинственным путешествием" и антивоенной комедией Ричарда Лестера с Джоном Ленноном "Как я выиграл войну". Плюс: "Волшебный христианин" с Ринго Старром, "Петулия", где появляется Дженис Джоплин, и прошлогодний сериал Питера Джексона The Beatles: Get Back.

Также О'Делл продюсировал картины "Врата рая" с Хёртом и Уокеном, "Робин и Мэриан" с Шоном Коннери и Одри Хепберн, "Риц" и "Королевский блеск" все того же Лестера.

Заслуги О'Дела шуточно увековечены в песне The Beatles You Know My Name (Look Up the Number). После чего фанаты вычислили номер телефона несчастного и названивали ему круглыми сутками.

В 2003-м продюсер выпустил книгу мемуаров At the Apple"s Core: The Beatles from the Inside, где среди прочего живописал свою деятельность на посту главы Apple Films.