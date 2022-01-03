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03.01.2022 17:17
Рубрика: Власть

Захарова: Заявление "ядерной пятерки" было подготовлено по инициативе Москвы

Текст: Юрий Когалов
Опубликованное сегодня совместное заявление пяти ядерных держав (Россия, США, Китай, Франция, Великобритания) о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений было подготовлено по инициативе российской стороны. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Российская Федерация твердо исходит из того, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана", - отметила дипломат. Как напомнила Захарова, Москва последовательно продвигала идею о подтверждении данного принципа всеми государствами ядерной "пятёрки". "Этот документ был подготовлен по нашей инициативе и при самом активном участии российских представителей", - подчеркнула представитель МИД РФ.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
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Предполагалось, что документ будет обнародован в ходе Х Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия, которая должна была открыться в Нью-Йорке 4 января. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки проведение мероприятия было отложено, но не публикация заявления.

Как обратила внимание Захарова, это было сделано, "учитывая важность и самодостаточность совместного заявления". По ее словам, документ дополняет и развивает двусторонние заявления, ранее принятые на высшем уровне с США и Китаем. "В заявлении отражена важная для нас идея недопустимости между ядерными государствами любой войны - как ядерной, так и с применением обычных вооружений. В нем также подтверждаются ранее принятые странами "пятерки" обязательства о ненацеливании ядерных вооружений друг на друга или на третьи страны", - подчеркнула дипломат. Стороны подтвердили принцип диалога на основе взаимного уважения и признания интересов и озабоченностей друг друга в области безопасности.

Россия рассчитывает, что это будет способствовать снижению уровня международной напряженности и сдерживанию гонки вооружений, содействовать укреплению доверия и формированию основ будущего контроля над наступательными и оборонительными вооружениями в их взаимосвязи, а также мер по снижению рисков.

Напомним, лидеры пяти государств, обладающих ядерным оружием, выступили сегодня с совместным заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. Его текст опубликован на сайте Кремля. В нем отмечается, что в ядерной войне не может быть победителей, а ядерные вооружения - пока они продолжают существовать - должны служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны.

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