Daily Express: Путин переиграл ЕС, договорившись увеличить поставки газа в КНР

Президенту России Владимиру Путину удалось "переиграть" Европу, договорившись об увеличении поставок газа в Китай. Об этом заявил обозреватель Энтони Ашкенази в своей статье для газеты Daily Express.

По его словам, российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин близки к заключению сделки о строительстве нового трубопровода, пишет РИА Новости. Публицист считает, что соглашение удвоит экспорт в Китай, ежегодно будет транспортироваться до 50 млрд кубометров природного газа по новому крупному газопроводу "Сила Сибири-2".

Ашкенази отметил, что это происходит, когда Европа переживает серьезный энергетический кризис. Он добавил, что Россия готова поставлять в Европу больше газа, но сертификация газопровода "Северный поток-2" приостановлена.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин заявил, что Москва не исключает введения Вашингтоном новых ограничений для затягивания процесса сертификации "Северного потока-2". Как обратил внимание дипломат, регламенты процедуры сертификации позволяют затянуть этот процесс на многие месяцы, рассмотрение данного вопроса можно проводить в различных инстанциях. "Это может и до лета продлиться", - отметил Панкин.