МИД РФ: США могут применить новые меры против "Северного потока-2"

Как обратил внимание дипломат, регламенты процедуры сертификации позволяют затянуть этот процесс на многие месяцы, рассмотрение данного вопроса можно проводить в различных инстанциях. "Это может и до лета продлиться", - отметил Панкин.

По его мнению, процесс сертификации газопровода может быть осложнен из-за вмешательства США. "Почему бы не представить, что американцы скажут немцам ни грамма российского газа по "Северному потоку" не покупать?" - отметил дипломат. При такой постановке вопроса, по его словам, Германия может и не завершить сертификацию. Как заявил Панкин, США могут быть применены абсолютно любые меры. "Козни могут быть на каждом шагу", - отметил замминистра.

Напомним, строительство газопровода "Северный поток-2", проходящего по дну Балтийского моря, было завершено в 2021 году. В настоящее время он проходит процедуру одобрения Федеральным сетевым агентством Германии. По требованию регулятора, оператор "трубы" - швейцарская Nord Stream 2 AG - обязана создать в Германии дочернюю компанию и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица.

В МИД РФ неоднократно отмечали, что от пробуксовки запуска "Северного потока-2" пострадает "исключительно европейский потребитель". Москва рассчитывает на то, что все необходимые процедуры для введения его в эксплуатацию в ближайшее время будут пройдены. По данным "Газпрома", обе нитки трубопровода уже готовы к использованию.