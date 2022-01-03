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03.01.2022 12:15
Рубрика: Власть

МИД РФ: США могут применить новые меры против "Северного потока-2"

Текст: Юрий Когалов
Москва не исключает, что США введут новые ограничения, чтобы затянуть процесс сертификации газопровода "Северный поток-2". Об этом, как передает РИА Новости, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

Как обратил внимание дипломат, регламенты процедуры сертификации позволяют затянуть этот процесс на многие месяцы, рассмотрение данного вопроса можно проводить в различных инстанциях. "Это может и до лета продлиться", - отметил Панкин.

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
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По его мнению, процесс сертификации газопровода может быть осложнен из-за вмешательства США. "Почему бы не представить, что американцы скажут немцам ни грамма российского газа по "Северному потоку" не покупать?" - отметил дипломат. При такой постановке вопроса, по его словам, Германия может и не завершить сертификацию. Как заявил Панкин, США могут быть применены абсолютно любые меры. "Козни могут быть на каждом шагу", - отметил замминистра.

Напомним, строительство газопровода "Северный поток-2", проходящего по дну Балтийского моря, было завершено в 2021 году. В настоящее время он проходит процедуру одобрения Федеральным сетевым агентством Германии. По требованию регулятора, оператор "трубы" - швейцарская Nord Stream 2 AG - обязана создать в Германии дочернюю компанию и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица.

В МИД РФ неоднократно отмечали, что от пробуксовки запуска "Северного потока-2" пострадает "исключительно европейский потребитель". Москва рассчитывает на то, что все необходимые процедуры для введения его в эксплуатацию в ближайшее время будут пройдены. По данным "Газпрома", обе нитки трубопровода уже готовы к использованию.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Правительство МИД Газопровод "Северный поток-2"

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