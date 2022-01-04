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Киану Ривз отдал 70% гонорара от "Матрицы" в фонд борьбы с раком

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    04.01.2022, 09:31
Текст:   Ася Кушнарева

Актер Киану Ривз, неоднократно умилявший поклонников своими добрыми поступками, как выяснилось, отдал большую часть своего гонорара от первой "Матрицы" в благотворительный фонд. Daily Mail сообщает, что 70% актерских гонораров звезды были направлены в фонд исследования лейкемии.

За первую "Матрицу", вышедшую в 1999 году, Ривз получил 10 млн долларов аванса и 35 млн после выхода фильма. Отдать столь крупную сумму на благое дело актера вдохновила личная история - в 1991 году его младшей сестре Ким диагностировали это заболевание, после чего она на протяжении 10 лет боролась с недугом.

Сам Киану поддерживал сестру до тех пор, пока у нее не наступила ремиссия. Во время ее долгой болезни актер продал свой дом, чтобы жить поближе, отложил участие в сиквелах "Матрицы". Кроме того, он потратил на лечение родственницы 5 млн долларов.

После выздоровления Ким ее брат организовал благотворительную организацию по борьбе с раком, но не стал называть ее своим именем.

Фото: Chris Pizzello/Invision/AP
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Киану Ривз известен не только своим активным участием в благотворительных акциях. Он часто помогает своим коллегам, например, часть своих гонораров за вторую и третью части "Матрицы" актер передал команде визуальных эффектов, так как, по его словам, именно они сделали этот фильм. А в 2021 году он сделал щедрый подарок каскадерам фильма "Джон Уик 4" - четыре человека получили от Ривза дорогостоящие часы Rolex.

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