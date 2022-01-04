Mercedes-Benz представил электромобиль с запасом хода более 1000 км

Немецкий концерн Daimler AG представил экспериментальный электрический седан Mercedes-Benz Vision EQXX, на примере которого компания доказала, что уже при существующем уровне технологий электромобилю можно обеспечить очень большой запас хода на одном заряде батареи - более 1000 километров.

EQXX - не просто шоу-кар, а полностью функциональный прототип, который изначально создавался с учетом всех сертификационных требований Евросоюза. У машины даже есть допуск для эксплуатации на дорогах общего пользования.

Разработка и постройка EQXX заняла лишь 18 месяцев, для машины использовали перспективную электрическую платформу MMA. Цель проекта заключалась в создании удобного для повседневного использования семейного автомобиля с минимально возможным энергопотреблением. Работа шла по трем основным направлениям:

1) облегчение конструкции кузова

2) улучшение аэродинамики

3) повышение эффективности батарей.

По размерам EQXX сопоставим с американской Tesla Model 3 - длина составляет 4,63 м, а колесная база - 2,8 м.

Прототип имеет необычный профиль с вытянутой ниспадающей линией крыши, плавно переходящей в удлиненный багажник. Кузов заужен в задней части, поэтому колея задних колес меньше, чем передних. Каплевидная форма минимизирует сопротивление автомобиля набегающему потоку воздуха - коэффициент Cx у EQXX равен 0,17, что на 30% лучше, у Tesla Model 3.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

Для изготовления элементов несущей структуры помимо привычной штамповки применен метод топологически оптимизированного литья. По такой технологии из алюминия сделан задний подрамник - сложнейшая по геометрии и большая по размерам цельная деталь. Получилась очень легкая и прочная конструкция.

В движение автомобиль приводит взятый из арсеналов болидов "Формулы-1" и "Формула E" электромотор мощностью 150 кВт (204 л.с.). Особенность двигателя - высокий КПД: 95%. Он установлен на задней оси, соответственно, ведущими являются задние колеса.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

Мотор питает инновационная литий-ионная батарея нового типа - со значительно увеличенным содержанием кремния. Аккумуляторный блок создала китайская компания CATL, которая является поставщиком Daimler AG. Батарея по размерам на 50% меньше, чем у серийного электромобиля Mercedes-Benz EQS, при этом на 30% легче (495 кг) и имеет почти такую же емкость - около 100 кВт*ч. Дополнительный запас энергии, причем бесплатной, генерируют 117 солнечных панелей на крыше.

Общий запас хода на одном заряде батареи у Vision EQXX составляет "более 1000 километров" - большинство автомобилей с ДВС не могут проехать такое расстояние на одном баке, без дозаправок.

Снаряженная масса экспериментального седана - 1750 кг, то есть не больше, чем у аналогов с бензиновыми моторами.

Электрическая установка EQXX имеет необычно высокое рабочее напряжение - 900 вольт, таким образом система поддерживает подзарядку батареи на сверхбыстрых станциях.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

В салоне EQXX смонтирован огромный планшетный дисплей диагональю 47,5 дюйма (120,6 см) на всю ширину передней панели, он совмещает в себе цифровой щиток приборов, навигатор и мультимедиа. В отделке интерьера широко применены экологически безвредные органические материалы - искусственный шелк Biosteel, веганская кожа из переработанных грибов, ткань на основе волокон кактуса и ковровое покрытие на базе бамбука.

Уровень энергопотребления машины - 10 кВт/100 км, то есть почти на 40% меньше, чем у Tesla Model 3.

В 2022 году Daimler AG планирует вывести прототипы Vision EQXX на дорожные тесты в условиях реальной городской среды, в перспективе ожидается появление близкого к этому образцу серийного автомобиля.