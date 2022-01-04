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04.01.2022 10:05
Рубрика: В мире

МИД Китая призвал Россию и США сократить ядерные арсеналы

Текст: Константин Волков
МИД КНР выступил с заявлением, в котором сказано, что продление Россией и США Договора по сокращению стратегических и наступательных вооружений (СНВ-3) - крайне важная мера, но ее недостаточно.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Во-первых, хотел бы сказать, что Китай приветствует продление СНВ-3, что стало крайне важным шагом, которому США при администрации Дональда Трампа противились. Во-вторых, мы не считаем, что этого достаточно, потому что даже после продления СНВ-3 США и Россия в совокупности обладают более 90 процентов существующего на Земле ядерного оружия", - заявил директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун, выступая на брифинге.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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По его словам, Москва и Вашингтон должны сокращать количество своего ядерного оружия "необратимым и юридически обязывающим способом". Имеется в виду, что страны, обладающие ядерным оружием, должны не просто сокращать его оперативное развертывание, поскольку в данном случае такое оружие все равно остается в наличии, а уничтожать боеголовки. "Для нас это не является реальным сокращением. Когда мы говорим о сокращении - это должно быть уничтожение", - отметил Фу.

По его словам, "если две ядерные супердержавы продолжат сокращать ядерный арсенал и сократят до нашего уровня, то мы будем рады присоединиться к ядерным переговорам, мы говорили это много раз, это наша позиция".

Также, подчеркнул дипломат, КНР намерена и впредь придерживаться принципа неприменения ядерного оружия первой, а также поддержания своего арсенала на минимальном уровне, который необходим только для национальной безопасности и сдерживания.

Договор СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. Соглашение предусматривает сокращение развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков - до 700 единиц, а также развернутых и неразвернутых пусковых установок - до 800 единиц. Договор был продлен на пять лет в начале 2021 года, вскоре после прихода в Белый дом Джозефа Байдена.

Согласно исследованиям Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), на середину 2021 года общее количество ядерного оружия в мире составляет 13080 боеголовок. Свыше 90 процентов этого количества - у России и США, остальное делят между собой Великобритания, Израиль, Индия, Китай, Пакистан, Северная Корея и Франция.

В мире Восточная Азия Китай В мире США Договор об СНВ Россия и США Ядерная безопасность

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