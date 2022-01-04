Минфин: Цена российской нефти выросла в 1,5 раза в декабре

Средняя цена российской экспортной нефти Urals по итогам декабря 2021 года достигла цифры в 72,71 доллара за баррель. Это в 1,5 раза выше, чем в декабре 2020 года, говорится в сообщении Минфина РФ.

Также в ведомстве сообщили, что средняя цена российской нефти по итогам 2021 года значительно выросла по сравнению с 2020 годом, составив 69 долларов за баррель. Это означает практически возвращение к показателям до начала пандемии. В 2020 году этот показатель был на уровне 41,73 доллара за баррель.

В конце декабря аналитики отмечали высокую способность нефтяного рынка к восстановлению после провалов. В частности, начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев пояснил "РГ", что новые волны пандемии оказываются менее губительными для экономики из-за большей подготовленности к таким вызовам, поэтому негативное влияние на нефтяные котировки не всегда носит выраженный характер. То же касается и более жесткой риторики ФРС США, которая не приводит к продажам на фондовом рынке и укреплению доллара. Отраслевая статистика из США указывает на продолжение тренда сокращения коммерческих запасов, что также подтверждает наличие достаточного спроса, чтобы удерживать цены выше 70 долларов за баррель.