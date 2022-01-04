Минск поддержал заявление лидеров "ядерной пятерки"

В МИД Беларуси заявили о всецелой поддержке заявления лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. Об этом заявил 4 января, отвечая на вопрос БЕЛТА, спикер внешнеполитического ведомства республики Анатолий Глаз.

Дипломат подчеркнул, что государства "ядерной пятерки", по сути, пришли к консенсусу в отношении того, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана. В условиях турбулентности международных отношений, пояснил он, и наличия серьезных межгосударственных противоречий это не формализм, а очень важный факт. "И здесь нельзя не оценить масштабную работу, проведенную нашими российскими коллегами как инициаторами этого документа", - отметил пресс-секретарь.

В МИД приветствовали это важнейшее решение, в котором, по мнению Минска, заложен "призыв к конструктивному диалогу и совместной работе по снижению военной конфронтации, повышению взаимного доверия и предотвращению гонки вооружений в целях создания благоприятной атмосферы для достижения прогресса в сфере разоружения и в конечном итоге - построения мира, свободного от ядерного оружия".

Беларусь, напомнил дипломат, первой на постсоветском пространстве добровольно отказалась от обладания ядерным оружием, и в конце ноября 2021 года исполнилось 25 лет со дня вывода последней ракеты с ядерной боеголовкой с территории страны.

В республике также полагают, что "совместные усилия лидеров стран "ядерной пятерки", наряду с продлением в феврале 2021 года российско-американского договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, станут залогом укрепления глобальной архитектуры международной безопасности, разоружения и нераспространения, будут содействовать успеху Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия, которая, надеемся, состоится в этому году".