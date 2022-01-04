Мишустин выделил 500 млн рублей на развитие школьного туризма

Федеральное агентство по туризму в 2022 году распределит между 18 регионами 500 миллионов рублей субсидий на детский туризм. Об этом говорится в обнародованном распоряжении председателя правительства Михаила Мишустина.

Средства распределят в целях софинансирования расходов. Их получат Адыгея, Башкирия, Чувашия, Красноярский, Пермский и Ставропольский края, Белгородская, Вологодская, Калининградская, Курская, Ленинградская, Московская, Новгородская, Самарская, Сахалинская, Челябинская, Ярославская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. Документ вступил в силу с 1 января 2022 года.

Напомним, президент РФ Владимир Путин по итогам встречи со школьниками во всероссийском детском центре "Океан" 1 сентября дал поручение главам регионов развивать школьный познавательный туризм.