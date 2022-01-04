Новак: Россия в феврале восстановит уровень добычи нефти на 85%

Россия в 2022 году восстановит объемы добычи нефти на 85% от кризисного уровня мая - июня 2020 года, когда наблюдалось максимальное сокращение добычи "черного золота". Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак.

"Для России это означает, что в феврале мы выйдем примерно на 85% восстановления добычи от того максимального уровня сокращения, которое было в мае и июне 2020 года. То есть мы восстановим 1,7 млн баррелей в сутки", - рассказал он в интервью телеканалу "Россия-24". Также Новак добавил, что Россия в ноябре выполнила сделку ОПЕК+ на 97%.

Ранее стало известно, что страны нефтяного картеля ОПЕК решили в феврале продолжить увеличивать добычу нефти на плановые 400 тысяч баррелей в сутки. Об этом стало известно из коммюнике альянса по итогам министерского заседания. Ожидается, что после первого квартала 2022 года запасы нефти будут расти и рынок начнет смещаться в сторону профицита.