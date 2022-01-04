ОПЕК в феврале увеличит добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки

Страны нефтяного картеля ОПЕК решили в феврале продолжить увеличивать добычу нефти на плановые 400 тысяч баррелей в сутки. Об этом говорится в коммюнике альянса по итогам министерского заседания.

"Вновь подтвердить план изменения добычи и механизм ежемесячного наращивания добычи, утвержденные на 19-м совещании министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, а также решение о ежемесячном увеличении общей добычи на 0,4 миллиона баррелей в сутки в феврале 2022 года", - передает сообщение РИА Новости. Также отмечается, что следующее министерское заседание стран ОПЕК+ намечено на 2 февраля.

Накануне стало известно, что ОПЕК избрала кандидата от Кувейта Хайтама аль-Гаиса своим новым генеральным секретарем сроком на три года. Новый глав ОПЕК приступит к исполнению своих обязанностей с 1 августа. Аль-Гаис возглавлял делегацию Кувейта в ОПЕК последние четыре года. Его кандидатура была единственной в списке претендентов. Новый генсек сменит на этом посту нигерийца Мухаммеда Баркиндо, который был генеральным секретарем ОПЕК с 2016 года.