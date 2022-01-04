Новый штамм коронавируса обнаружен у 12 человек в Марселе

Во французском Марселе обнаружен новый штамм коронавируса, в настоящее время он выявлен минимум у 12 человек. Эта разновидность ковида предположительно была завезена из Камеруна. Обнаружен новый образец был учеными из IHU Mediterranee Infection (Средиземноморсский институт борьбы с инфекциями), сообщает издание Firstpost.

Обнаруженный в Марселе штамм имеет 46 отличий от исходного уханьского образца, с которого началась пандемия. Такое количество мутаций дает основания предполагать, что он окажется более устойчивым к вакцинам и лекарствам, чем предыдущие варианты инфекции.

При этом остается непонятным, насколько опасен новый штамм. В настоящее время идут исследования, которые должны это определить.