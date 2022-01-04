Председатель ГА ООН: Заявление ядерных держав - правильный сигнал для планеты

Заявление России, КНР, США, Великобритании и Франции о недопустимости ядерной войны стало правильным сигналом для всей планеты в начале 2022 года. Такое мнение высказал председатель Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид.

Он поприветствовал совместное заявление пяти ядерных держав - постоянных членов Совбеза. Приверженность обязательствам в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия, желание увеличить взаимное понимание и уверенность, а также предотвратить гонку вооружений, которая не пойдет на пользу никому, но поставит всех под угрозу - это правильный сигнал всей планете в начале нового года, приводит ТАСС слова Шахида.

Напомним, в понедельник лидеры России, Китая, США, Великобритании и Франции выступили с совместным заявлением. В документе отмечается, что в ядерной войне не может быть победителей, а ядерные вооружения - пока они продолжают существовать - должны служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что данное заявление было подготовлено по инициативе российской стороны. По ее словам, Россия твердо исходит из того, что ядерная война никогда не должна быть развязана, и в ней не может быть победителей. Как напомнила Захарова, Москва последовательно продвигала идею о подтверждении данного принципа всеми государствами ядерной "пятерки". "Этот документ был подготовлен по нашей инициативе и при самом активном участии российских представителей", - подчеркнула представитель МИД РФ.