Президент Казахстана обратился к народу с призывом к благоразумию

На фоне протестов против повышения цен на топливо и митингов в крупных городах Казахстана президент страны Касым-Жомарт Токаев вечером 4 января обратился к демонстрантам с видеообращением. В нем он призвал к диалогу.

"Дорогие соотечественники, вновь обращаюсь к вам с призывом проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне, эйфории митинговщины и вседозволенности…", - заявил он.

Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств Токаев назвал абсолютно незаконными.

"Это преступление, за которым может последовать наказание. Власть не падет, но нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог", - подчеркнул президент.

В настоящее время митинги с требованиями о снижении цен на газ, а в некоторых местах - об улучшении благосостояния и отставке правительства продолжаются, несмотря на то, что правительственная комиссия, посетившая днем 4 января Актау и Жаныозен, пообещала не поднимать цены на сжиженный газ.