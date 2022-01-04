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Рубрика: Власть

Пушков предупредил о последствиях воровства Украиной российского газа

Фото: Нина Зотина/РИА Новости Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Воровство российского газа приведет к концу транзита через территорию Украины. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости
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Российский сенатор прокомментировал заявление экс-главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, который допустил: если "Нафтогаз" не сможет обеспечить достаточный импорт топлива, то Киеву придется пойти на воровство российского газа из транзитной трубы.

Эти слова Пушков называл "интересным прогнозом". Сенатор подчеркнул, что подобные действия Киева приведут к расторжению контракта с Россией и концу украинского транзита.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин заявил, что российская сторона не обязана поставлять весь газ в Европу через Украину. По его словам, контракты на транзит через Украину выполняются. "Даже с превышением на 8-10 процентов", - отметил дипломат. Однако это не единственный трубопровод, и Россия не обязана использовать только его.

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