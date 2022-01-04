Экс-главу Коми отказались выпустить на свободу

Бежецкий межрайонный суд в Тверской области отклонил просьбу экс-главы Республики Коми Вячеслава Гайзера о замене ему лишения свободы принудительными работами.

"Результат рассмотрения - отказано", - пишет ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Напомним, в 2019 году Вячеслав Гайзер был осужден на 11 лет лишения свободы за взятки, мошенничество и организацию преступного сообщества для похищения собственности и денег. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались его бывший заместитель и еще 11 человек. Ущерб, причиненный Республике Коми ее бывшим руководителем и его сообщниками, оценили в 4,5 миллиарда рублей.