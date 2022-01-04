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04.01.2022 18:36
Рубрика: Происшествия

Экс-главу Коми отказались выпустить на свободу

Текст: Антон Валагин (Тверь)

Бежецкий межрайонный суд в Тверской области отклонил просьбу экс-главы Республики Коми Вячеслава Гайзера о замене ему лишения свободы принудительными работами.

Дело о мошенничестве экс-депутата Горсобрания Сочи ушло в суд

"Результат рассмотрения - отказано", - пишет ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Напомним, в 2019 году Вячеслав Гайзер был осужден на 11 лет лишения свободы за взятки, мошенничество и организацию преступного сообщества для похищения собственности и денег. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались его бывший заместитель и еще 11 человек. Ущерб, причиненный Республике Коми ее бывшим руководителем и его сообщниками, оценили в 4,5 миллиарда рублей.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Северо-Запад ЦФО Тверская область СЗФО Республика Коми Аресты в руководстве Республики Коми Борьба с коррупцией

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