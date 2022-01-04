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04.01.2022 14:54
Рубрика: Легковые авто

Москва заняла первое место в мире по количеству каршеринговых машин

Текст: Ирина Рыбникова
Фото: Виктор Васенин/ РГ Фото: Виктор Васенин/ РГ
Фото: Виктор Васенин/ РГ

В Москве сегодня насчитывается 30 тысяч машин каршеринга. По этому показателю российская столица занимает первое место в мире, опережая Токио и Пекин, где зарегистрированы 20,6 тысячи и 15,4 тысячи каршеринговых авто соответственно.

Фото: Александр Корольков
Рынок каршеринга за два года вырос в три раза

Как сообщает портал mos.ru, выйти на лидирующие позиции Москва смогла всего лишь за шесть лет - первые шеринговые сервисы появились в столице в 2015 году. Сегодня в городе работают четыре оператора, предлагающих водителям как авто эконом-класса, так и премиум-сегмента, электрокары и фургоны. Экологический класс автомобилей повышен до "Евро-5", все новые машины операторы закупают не ниже этого класса. А максимальный срок непрерывной аренды в Москве увеличен до семи дней.

За последний год водителей и пассажиров у столичного каршерингового транспорта прибыло - москвичи совершили на арендных авто более 50 миллионов поездок.