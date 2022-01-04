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04.01.2022 11:46
Рубрика: Общество

В Москве выявлено 1967 новых случаев COVID-19

Текст: Любовь Проценко

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице выявлено 1967 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Накануне, 3 января, в столице было зарегистрировано почти в полтора раза меньше - 1335 заболевших. С сентября прошлого года это было минимальное количество новых пациентов с коронавирусом.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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За последние сутки госпитализированы 737 человек. На ИВЛ находятся 522 человека.

Выздоровели в Москве еще 2274 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 877 851. В столице скончались 68 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией - это вакцинация. Сделайте прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах. Подробная информация опубликована на сайте mos.ru/privivka.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

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