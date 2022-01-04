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04.01.2022 14:00
Рубрика: Происшествия

В Подмосковье задержан производитель смертельно опасного алкоголя

Текст: Ирина Рыбникова

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя подмосковной Балашихи, обвиняемого в изготовлении поддельного алкоголя, приведшего к смерти как минимум троих человек.

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Как сообщает Telegram-канал прокуратуры Московской области, задержанного заключили под стражу до 2 марта 2022 года. За это время следователи намерены размотать всю цепочку изготовления и продажи контрафактной спиртосодержащей продукции, употребление которой опасно для жизни.

Напомним, 2 января в Балашихе были зафиксированы два аналогичных вызова медиков в квартиры празднующих наступление Нового года граждан. В одной квартире был обнаружен труп мужчины без признаков насильственной смерти и еще один мужчина, находящийся без сознания. Из второй медики забрали мужчину и женщину, которые позже скончались. А еще из обеих квартир были изъяты канистры с поддельным алкоголем, которым, по данным следствия, и отравились все эти люди.

Позже были задержаны два местных жителя, которых подозревают в изготовлении содержимого этих канистр. Одного из них следствие решило заключить под стражу.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Балашиха

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