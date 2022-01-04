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04.01.2022 07:00
Рубрика: Власть

Личный транспорт: снизили налог и ввели штрафстоянку для скутера

Текст: Наталья Саванкова, Анна Скрипка, Татьяна Ткачёва
По весне, кажется, нет такого региона, где бы не сталкивались с проблемой маломерных судов. К ним относятся катера, водные мотоциклы, моторные лодки и другие. Ими часто управляют люди без необходимых документов и навыков. В этом году в Пензенской области такие "капитаны" рискуют остаться без судна.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Пристань для штрафников

Отправлять на штрафстоянки будут не только изъятые у нарушителей автомобили, но и маломерные суда. Необходимые изменения внесли в закон Пензенской области "О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты стоимости и возврата".

В 2022 году МЧС начнет регистрировать маломерные суда в электронном виде

Как сообщили в Управлении МЧС России по Пензенской области, на сегодня в государственном реестре зарегистрированы около двух тысяч маломерных судов - в основном это водные скутеры и моторные лодки. Их число с каждым годом прирастает.

Чтобы занять место за штурвалом, нужно сдать на права и получить удостоверение государственного образца. Принимают экзамены только в сезон навигации.

Между тем как только сойдет лед, многие управляют маломерными судами без прав. Это является грубым нарушением, такое судно подлежит изъятию. Но хранить их, как оказалось, негде, а везти до автостоянок накладно. Эту брешь в законе решили устранить. Изъятые транспортные средства будут направлять на специализированные пристани на реке Суре, притоке Пензы и на Сурском водохранилище.

За экологичные авто - налог меньше

Липецкий областной Совет депутатов в два раза снизил транспортный налог для владельцев авто, работающих на природном газе.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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Председатель регионального парламента Дмитрий Аверов отметил, что на этот шаг депутатский корпус пошел сознательно, несмотря на снижение доходов в казну. Такие преференции позволят улучшить экологию в регионе. И привлекут частный бизнес. Перевод автомобилей на газомоторное топливо позволит выстроить инфраструктуру для обслуживания таких машин и расширить сеть заправок.

А в Омской области вообще освободили от уплаты транспортного налога собственников электромобилей. Норма, которую приняли местные законодатели, не распространяется на гибридные авто. Льгота будет действовать до 31 декабря 2025 года. Омичи смогут воспользоваться ею уже при уплате налога за 2021 год.

По данным Госавтоинспекции, в прошлом году число зарегистрированных в Омске электромобилей выросло втрое и превысило 300. В региональном министерстве строительства, транспорта и дорожного хозяйства создана специальная рабочая группа, координирующая размещение новых терминалов, в том числе и в сельских районах.

Деньги остались в семье

Многодетных жителей Ивановской области с нового года освободили от уплаты транспортного налога.

Льготу получит один из родителей в отношении только одной машины с мощностью двигателя до 250 лошадиных сил. Еще одно условие: при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения.

Воспользоваться льготой можно будет уже при уплате налога за 2021 год. Предполагается, что от него будет освобождено 2670 автомобилей.

О других законах читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

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