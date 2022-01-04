СК возбудил дело после гибели двух рабочих при взрыве на Ставрополье

Новости

Горнолыжный курорт Домбай остался без теплоснабжения 20:59
Александр Большунов: С Клебо в столь хорошей форме сложно что-то сделать 20:58
В Екатеринбурге скончался бывший кремлевский шеф-повар Виктор Беляев 20:14
Зеленский и Коломойский поселились в одной гостинице на Карпатах 20:09
Новак: Россия в феврале восстановит уровень добычи нефти на 85% 20:05
На трассе М-12 до Казани приступили к строительству 20:02
Питерский "Зенит" сенсационно уступил в гостях пермской "Парме" в Единой лиге 19:54
Американский политолог предложил созвать совет из бывших президентов США 19:44
Питерский СКА выиграл первый матч под руководством Ротенберга 19:36
Мишустин выделил 500 млн рублей на развитие школьного туризма 19:07
Lenovo представила новые ноутбуки на CES 2022 19:01
Мурашко пригласил астраханского юношу на футбольный матч "Спартака" 19:00
Роспотребнадзор: В России пока нет нового штамма из Франции 18:47
Экс-главу Коми отказались выпустить на свободу 18:36
Метеоролог предупредил россиян о надвигающемся "погодном цунами" 18:28
Королевская чета Швеции заразилась коронавирусом после трех прививок 18:27
В Совфеде сравнили США с рассыпающимся карточным домиком 17:54
ОПЕК в феврале увеличит добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки 17:51
Виновные в гибели людей продавцы контрафактного спирта отправлены в СИЗО 17:49
В Москве образовались очереди из отдыхающих 17:48
Власти Казахстана объявили о снижении цены на газ в протестующем регионе Мангистау 17:34
Пушков: Членство Украины в НАТО противоречит интересам безопасности США 17:33
В центре Москвы дворники сбросили снег и лед на женщину с ребенком 17:05
В Подмосковье при пожаре в жилом доме погибли три человека 16:40
В Дании 18 человек умерли после заражения "омикроном" 16:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Новые законы 2022 года: 100 тысяч за рождение и оплата дороги в роддом
Новые законы 2022 года: 100 тысяч за рождение и оплата дороги в роддом
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Проверьте себя: пять реальных заданий из ЕГЭ по истории
Проверьте себя: пять реальных заданий из ЕГЭ по истории
04.01.2022 21:08
Рубрика: Происшествия

СК возбудил дело после гибели двух рабочих при взрыве на Ставрополье

Текст: Александр Ершов (Ставропольский край)
Фото: Пресс-служба СУ СКР по Ставрополью Фото: Пресс-служба СУ СКР по Ставрополью
Фото: Пресс-служба СУ СКР по Ставрополью

Советский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть рабочих (ч. 3 ст. 143 УК РФ) в городе Зеленокумске. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

На Кубани инспектор ДПС погиб после попадания в голову петарды

По данным следствия, 4 января на предприятии ОП "Силикат" ООО "Масикс-Дон" вышла из строя паровая установка, в результате чего погибло два рабочих. На место происшествия выехало руководство краевого СУ, а также следователи аппарата.

- Для дальнейшего расследования руководитель следственного управления СКР по Ставрополью Игорь Иванов поручил передать данное уголовное дело в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления, - говорится в этой информации. - Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, назначают судебные экспертизы, а также проводят иные следственные и процессуальные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, при взрыве на заводе, выпускающем силикатный кирпич, человека погибли и еще один рабочий госпитализирован.

Губернатор Владимир Владимиров на своей странице в Instagram написал, что на предприятии "во время выполнения производственных работ произошла разгерметизация находящейся под давлением емкости с горячей водой". При этом глава края подчеркнул: угроз для жителей города после ЧП нет, а ситуация в районе аварии находится под контролем властей и экстренных служб.

Проверку в связи происшествием сейчас на месте трагедии проводит в Зеленокумске и прокуратура Советского района.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

Главное сегодня

Стало известно, кто возглавит российскую делегацию на Совете Россия-НАТО
Роспотребнадзор: В России пока нет нового штамма из Франции
В Екатеринбурге скончался бывший кремлевский шеф-повар Виктор Беляев
Новак: Россия в феврале восстановит уровень добычи нефти на 85%
Власти Казахстана объявили о снижении цены на газ в протестующем регионе Мангистау
МЧС России установило критерии для определения чрезвычайных ситуаций
На оружие станут выдавать электронные лицензии