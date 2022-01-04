СК возбудил дело после гибели двух рабочих при взрыве на Ставрополье

Советский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть рабочих (ч. 3 ст. 143 УК РФ) в городе Зеленокумске. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

По данным следствия, 4 января на предприятии ОП "Силикат" ООО "Масикс-Дон" вышла из строя паровая установка, в результате чего погибло два рабочих. На место происшествия выехало руководство краевого СУ, а также следователи аппарата.

- Для дальнейшего расследования руководитель следственного управления СКР по Ставрополью Игорь Иванов поручил передать данное уголовное дело в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления, - говорится в этой информации. - Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, назначают судебные экспертизы, а также проводят иные следственные и процессуальные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, при взрыве на заводе, выпускающем силикатный кирпич, человека погибли и еще один рабочий госпитализирован.

Губернатор Владимир Владимиров на своей странице в Instagram написал, что на предприятии "во время выполнения производственных работ произошла разгерметизация находящейся под давлением емкости с горячей водой". При этом глава края подчеркнул: угроз для жителей города после ЧП нет, а ситуация в районе аварии находится под контролем властей и экстренных служб.

Проверку в связи происшествием сейчас на месте трагедии проводит в Зеленокумске и прокуратура Советского района.