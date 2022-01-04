МЧС объявило экстренное предупреждение из-за стихии на Кубани

По информации территориального Центра мониторинга и прогнозирования ЧС, до конца суток 4 января во многих районах Краснодарского края ожидаются проливные дожди с грозами, сильный ветер до 22-27 м/с и мокрый снег. В связи с этим ГУ МЧС по региону объявило экстренное предупреждение по комплексу неблагоприятных метеорологических явлений.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, на юго-западных притоках реки Кубань (Северский, Абинский и Крымский районы, а также муниципалитет Горячий Ключ), юго-восточной территории Кубани (Апшеронский район) и реках Черноморского побережья (от Анапы до сочинского поселка Магри) ожидается подъем уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок.

При этом на территории всего края из-за дождей и мокрого снега вероятны подтопления территорий и сельхозугодий, населенных пунктов, пониженных участков, ухудшение видимости на дорогах.

Кроме того, в большинстве предгорных районов Кубани (от Апшеронского до Туапсинского), а также в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе и Новороссийске из-за возможного подъема уровней рек вероятны подтопления территорий, размывы берегов рек, подмывы опор мостов и земляных насыпей.

В горной зоне Сочи ожидается очень сильный снег, способный может нарушить движение транспорта, увеличить количество ДТП на дорогах и перевалах, вызвать ухудшение видимости и снежные заносы и сход лавин.

Сообщается, что в режиме повышенной готовности все спасательные и пожарные подразделения региона.

Кстати

В случае чрезвычайных ситуаций ГУ МЧС по Кубани просит звонить:

01 - единый телефон спасения;

101 - с мобильных телефонов;

8 (861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.