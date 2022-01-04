В Госдуме напомнили Киеву о последствиях агрессии против Крыма

Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет считает, что в случае агрессии Киева в отношении крымского полуострова украинского президента Владимира Зеленского ждет суд.

- Если Зеленский решится отдать преступный приказ о нападении на Крым и Донбасс, то украинскую армию ждет незавидная участь, - отметил в комментарии РИА Новости Михаил Шеремет.

А самому президенту Украины, по его мнению, грозит международный трибунал.

Депутат также напомнил, что в 2014 году большинство украинских военнослужащих, находящихся в Крыму, перешли на сторону крымчан.

В своем новогоднем обращении к народу президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что в этом году украинские военные смогут сфотографироваться в Крыму и Донбассе.

Ранее в Кремле заявление Зеленского о возвращении Крыма расценили как угрозу России и посягательство на ее территорию.