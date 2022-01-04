Новости

Минск поддержал заявление лидеров "ядерной пятерки" 12:54
Цена на газ в Европе вновь превысила 1000 долларов 12:28
Заседание Совета Россия - НАТО состоится 12 января 12:26
В МИД РФ назвали помощь Мали в борьбе с терроризмом полем для сотрудничества 11:50
Роман Ротенберг стал главным тренером СКА 11:48
Пожар на Антипинском НПЗ в Тюмени ликвидирован 11:47
В Москве выявлено 1967 новых случаев COVID-19 11:46
Ракетный залп истребителей ВКС России показали на видео 11:44
В США за сутки выявлено более 1 миллиона случаев заражения коронавирусом 11:35
Роскосмос анонсировал три запуска грузовых кораблей "Прогресс" в 2022 году 11:33
Лео Бокерия рассказал, как продлить жизнь на восемь лет 11:29
Стать резидентом свободного порта Владивосток будет проще 11:25
В России начала действовать "безбумажная" модель учета госуслуг 11:13
СК возбудил дело после гибели трех человек при пожаре в Москве 10:47
На платформе "Бумеранг" будут создавать боевые машины 10:36
На Антипинском нефтеперерабатывающем заводе в Тюмени произошел пожар 10:35
Российский голкипер "Рейнджерс" Георгиев стал третьей звездой матча 10:23
Клебо считает, что еще может проиграть Большунову в "Тур де Ски" 10:12
Захарова объяснила бегство журналиста Цимбалюка "синдромом Бабченко-Гордона" 09:42
Daily Express: Путин переиграл ЕС, договорившись увеличить поставки газа в КНР 08:33
Облачно и морозно будет во вторник в Москве 08:16
Вирусолог Вознесенский оценил влияние COVID-19 на продолжительность жизни 07:40
Инфекционист рассказал, когда ждать конца пандемии COVID-19 07:26
Видео: В Хабаровске загорелся автобус с пассажирами 07:02
В 2022 году ВКС России получат два модернизированных ракетоносца Ту-160М 06:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Новые законы 2022 года: 100 тысяч за рождение и оплата дороги в роддом
Новые законы 2022 года: 100 тысяч за рождение и оплата дороги в роддом
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Проверьте себя: пять реальных заданий из ЕГЭ по истории
Проверьте себя: пять реальных заданий из ЕГЭ по истории
04.01.2022 11:47
Рубрика: Происшествия

Пожар на Антипинском НПЗ в Тюмени ликвидирован

Текст: Светлана Добрынина

Открытое горение на установке глубокой переработки мазута, расположенной территории Антипинского нефтеперерабатывающего завода в Тюмени, полностью ликвидировано.

СК возбудил дело после гибели трех человек при пожаре в Москве

- Пожар был ликвидирован в 12 часов 40 минут по местному времени - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

Огонь на территории Антипинском НПЗ вспыхнул сегодня около восьми часов утра по местному времени. Площадь пожара оставила не менее ста квадратных метра. Эвакуации персонала не потребовалось, пострадавших и погибших также не было. Пожарным удалось отсечь водяной стеной распространение пламени, и в течение трех часов пожар был локализован.

Справка "РГ"

Антипинский НПЗ - промышленный нефтеперерабатывающий завод, подключенный к магистральным нефтепроводу (мощностью 7,5 млн тонн в год) и нефтепродуктопроводу (мощностью 2,3 млн тонн в год). Установленная мощность переработки составляет 7,5 млн тонн нефти в год.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень РГ-Видео

Главное сегодня

Заседание Совета Россия - НАТО состоится 12 января
Захарова объяснила бегство журналиста Цимбалюка "синдромом Бабченко-Гордона"
Daily Express: Путин переиграл ЕС, договорившись увеличить поставки газа в КНР
СМИ: На юге Франции обнаружен новый штамм коронавируса
Роман Ротенберг стал главным тренером СКА
МЧС России установило критерии для определения чрезвычайных ситуаций
На оружие станут выдавать электронные лицензии