Пожар на Антипинском НПЗ в Тюмени ликвидирован

Открытое горение на установке глубокой переработки мазута, расположенной территории Антипинского нефтеперерабатывающего завода в Тюмени, полностью ликвидировано.

- Пожар был ликвидирован в 12 часов 40 минут по местному времени - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

Огонь на территории Антипинском НПЗ вспыхнул сегодня около восьми часов утра по местному времени. Площадь пожара оставила не менее ста квадратных метра. Эвакуации персонала не потребовалось, пострадавших и погибших также не было. Пожарным удалось отсечь водяной стеной распространение пламени, и в течение трех часов пожар был локализован.

Справка "РГ"

Антипинский НПЗ - промышленный нефтеперерабатывающий завод, подключенный к магистральным нефтепроводу (мощностью 7,5 млн тонн в год) и нефтепродуктопроводу (мощностью 2,3 млн тонн в год). Установленная мощность переработки составляет 7,5 млн тонн нефти в год.