Роспотребнадзор: В России пока нет нового штамма из Франции

Новый штамм коронавируса B.1.640.2, информацию об обнаружении которого на юге Франции сегодня распространили СМИ, пока не выявлен в России. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"В России случаев инфицирования вариантом B.1.640.2 не выявлено. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора", - приводит сообщение ведомства ТАСС.

Ранее стало известно, что во французском Марселе обнаружен новый штамм коронавируса, он выявлен уже у 12 человек. Эта разновидность ковида предположительно была завезена из Камеруна. Новый образец был учеными из IHU Mediterranee Infection (Средиземноморсский институт борьбы с инфекциями). Обнаруженный в Марселе штамм имеет 46 отличий от исходного уханьского образца, с которого началась пандемия. Для сравнения, штамм "омикрон" имеет 32 мутации спайк-протеина (белка, отвечающего за прикрепление вирусной частицы к клетке организма). Большое количество мутаций дает основания предполагать, что этот вариант COVID-19 окажется более устойчивым к вакцинам и лекарствам, чем предыдущие варианты инфекции.