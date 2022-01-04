Россияне фиксируют улучшение качества дорог в стране

Нацпроект "Безопасные качественные дороги" способствует улучшению качества дорожной сети и безопасности движения. Это подтвердили результаты опроса, проведенного АНО "Национальные приоритеты".

Ремонт, реконструкция старых и строительство новых дорог, установка интеллектуальных транспортных систем - стали самыми узнаваемыми мерами национального проекта "Безопасные качественные дороги" по итогам 2021 года. Таковы результаты опроса, проведенного АНО "Национальные приоритеты" в соцсетях в декабре прошлого года.

В интернет-опросе приняли участие 1 600 человек старше 18 лет, причем, как пешеходы, так и автовладельцы - более половины участников опроса сообщили, что в их семье есть автомобиль. Основные итоги опроса: 31% участников отметили, что органы власти стали уделять больше внимания качеству и безопасности дорог в стране, 36% заметили, что ремонтируется больше дорог.

"Нацпроект "Безопасные качественные дороги" стал лидером по узнаваемости в 2021 году: только за полгода она выросла с 67% до 82%, то есть на 15 процентных пунктов. Важно, что россияне фиксируют снижение перегруженности дорог и отмечают улучшение безопасности участников движения", - прокомментировала руководитель информационного сопровождения инфраструктурных национальных проектов Анастасия Разинская.

Нацпроект "Безопасные качественные дороги" включает обновление асфальтового покрытия и разметки, установку освещения и "умных" систем контроля интенсивности движения. То есть дороги становятся комфортнее и безопаснее.

"Также в рамках нацпроекта большое внимание уделяется обновлению общественного транспорта, так как от этого также зависит безопасность перевозок. В 2021 году регионы получили 324 новых автобуса и 153 троллейбуса", - сообщил директор профильного департамента Минтранса России Алексей Бакирей.

Новые троллейбусы и автобусы были поставлены в Воронежскую, Екатеринбургскую, Ивановскую, Казанскую, Кемеровскую, Красноярскую, Нижегородскую, Новгородскую, Новосибирскую, Омскую, Пермскую, Самарско-Тольяттинскую, Саратовскую и Череповецкую агломерации. В этом году работа по обновлению подвижного состава будет продолжена, обещают в Минтрансе.