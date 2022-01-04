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Рубрика: В мире

В МИД КНР прокомментировали заявление лидеров пяти ядерных держав

Стремление лидеров пяти ядерных держав - России, Китая, Великобритании, США и Франции - к предотвращению ядерной войны и контролю над оружием массового поражения поможет повысить взаимное доверие. Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй.

Фото: JUSTIN LANE / POOL / AFP
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По его словам, на смену конкуренции между крупными державами должно прийти сотрудничество, передает ТАСС, ссылаясь на агентство Синьхуа. Дипломат выразил уверенность, что многосторонние усилия в данном направлении позволят обеспечить всеобщую стабильность.

Замглавы МИД Китая заверил, что Пекин будет придерживаться оборонной стратегии и поддерживать свой ядерный арсенал на минимальном уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности. КНР также намерена предпринимать активные усилия для укрепления стратегической стабильности в мире.

Напомним, лидеры пяти государств, обладающих ядерным оружием, выступили накануне с совместным заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. В нем отмечается, что в ядерной войне не может быть победителей, а ядерные вооружения - пока они продолжают существовать - должны служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что данное заявление было подготовлено по инициативе российской стороны. По ее словам, Россия твердо исходит из того, что ядерная война никогда не должна быть развязана, и в ней не может быть победителей. Как напомнила Захарова, Москва последовательно продвигала идею о подтверждении данного принципа всеми государствами ядерной "пятерки". "Этот документ был подготовлен по нашей инициативе и при самом активном участии российских представителей", - подчеркнула представитель МИД РФ.

Генсек ООН Антониу Гутерриш приветствовал совместное заявление "ядерной пятерки". Он отметил, что ценит признание странами необходимости придерживаться своих многосторонних и двусторонних обязательств по нераспространению, разоружению и контролю над вооружениями, в том числе обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия в части, относящейся к ядерному разоружению.

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