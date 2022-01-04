В Россию пришел мощнейший смартфон Samsung Galaxy S21 FE. Цена

Компания Samsung официально представила на российском рынке новый флагманский смартфон Galaxy S21 FE, или Fan Edition ("Версия для фанатов").

Аппарат работает на базе процессора Snapdragon 888 от Qualcomm, имеет 6,4-дюймовый экран с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц, меняющейся в зависимости от типа контента для более плавной анимации. Матрица защищена стеклом Gorilla Glass Victus.

Основной блок камер представлен тремя модулями - стандартным 12 Мп, широкоугольным 12 Мп и зумом 8 Мп. Селфи-камера, врезанная в "глазок" над экраном, имеет разрешение 32 Мп. Поддерживается режим одновременной видеосъемки на две камеры (одну из основных и фронтальную), а также переключение между ними.

Аккумулятор Samsung Galaxy S21 FE имеет емкость 4500 мАч и поддерживает быструю зарядку через USB-С.

В модификации с 8/128 Гб памяти стоимость смартфона в России составит 59990 рублей, а за 8/256 Гб нужно будет заплатить 66990 рублей. Samsung Galaxy S21 FE будет доступен в зеленом, фиолетовом, белом и сером цветах. На старте продаж действуют скидки - например, младшая версия продается на 5000 рублей дешевле.

Ближайший конкурент - Xiaomi 11T Pro, представленный в октябре 2021 года.