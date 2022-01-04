ВОЗ с ноября следит за новым штаммом COVID-19, обнаруженным во Франции

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что уже с ноября отслеживают случаи заражения новым штаммом COVID-19 B.1.640.2, об обнаружении которого на юге Франции ранее сообщили СМИ.

Как пояснил эксперт ВОЗ Абди Махамуда, есть три типа штаммов: вариант для отслеживания, вариант, представляющий интерес, и вариант, представляющий озабоченность. "Так что B.1.640.2 мы очень внимательно отслеживаем с ноября, а также два его подварианта", - передает РИА Новости его слова. При этом представитель ВОЗ подчеркнул, что организация продолжит отслеживать развитие данного варианта, в том числе его возможное распространение в других странах Европы.

Новый штамм, получивший обозначение B.1.640.2, обнаружили медики Марселя. Согласно исследованию французских ученых, у 12 жителей города на юго-востоке Франции тесты на определение мутаций, связанных с вариантами коронавируса, показали "нетипичную комбинацию". В исследовании говорится о том, что в этом варианте коронавируса выявлено 46 мутаций. Такое количество мутаций дает основания предполагать, что он окажется более устойчивым к вакцинам и лекарствам, чем предыдущие варианты инфекции. Тем не менее, пока нет каких-либо достоверных данных об уровне угрозы или заразности нового штамма.

Впервые этот вариант коронавируса был выявлен в ноябре 2021 года. Предположительно, эта разновидность ковида была завезена из Камеруна.