В НАТО подтвердил, что заседание Совета Россия - НАТО состоится 12 января, как и было запланировано ранее.

В конце декабря 2021 года генсек Альянса Йенс Столтенберг в качестве председателя Совета Россия - НАТО предложил провести встречу 12 января.

Также в Брюсселе 12 января пройдет плановая сессия Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов.

Справка

Совет Россия-НАТО (СРН) был учрежден 28 мая 2002 года на Римской встрече. Он пришел на смену Совместному постоянному совету. Как сказано на сайте СРН, согласно Римской декларации Россия и государства-члены НАТО работают в качестве равноправных партнеров в областях, представляющих взаимный интерес в рамках СРН. Совет Россия-НАТО является механизмом для проведения консультаций, достижения консенсуса, сотрудничества, выработки совместных решений и действий по целому ряду вопросов безопасности в Евроатлантическом регионе.