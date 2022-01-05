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05.01.2022 07:31
Рубрика: Общество

Академик Бокерия предположил, где у человека находится душа

Текст: Алексей Рыбин
Фото: AP Photo Фото: AP Photo
Фото: AP Photo

Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия предположил, в каком месте человеческого организма находится душа. По его мнению, она располагается в системе кровообращения, сказал ученый в интервью РИА Новости.

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"Меня часто спрашивают, где находится душа. Я говорю, что она находится в системе кровообращения. Когда система кровообращения останавливается, то она и уходит", - объяснил Бокерия.

Ранее Лео Бокерия рассказал, как продлить жизнь на восемь лет. По его словам, для этого стоит ходить хотя бы по два часа в неделю.

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