Цена нефти Brent превысила 81 доллар за баррель впервые за два месяца

Стоимость североморской смеси нефти Brent на бирже ICE превысила 81 доллар за баррель впервые с конца ноября прошлого года. 5 января на максимуме мартовский фьючерс торговался по 81,09 доллара. Легкая техасская смесь WTI стоит чуть более 78 долларов за баррель.

Рост цены нефти продолжается второй день подряд после заявлений альянса ОПЕК+ о готовности продолжать наращивание добычи углеводородов по ранее анонсированному плану. Рынок опасался, что появление "омикрон"-штамма коронавируса может затормозить рост спроса на нефть, что, в свою очередь, может потребовать от альянса корректировки планов по наращиванию добычи, однако эти опасения не оправдались.

"Сама по себе новость о подтверждении роста добычи ОПЕК+ еще на 400 тысяч баррелей в сутки с февраля (этого года) была абсолютно ожидаемой и никого не удивила. Более интересен был предшествующий информационный фон, - поясняет профессор НИУ ВШЭ, автор канала Bitkogan, инвестбанкир Евгений Коган. - ОПЕК понизила прогноз профицита на рынке в первом квартале примерно на 0,5 млн баррелей в сутки. Причины в более мягком, чем ожидалось, эффекте от "омикрона" и проблемах с предложением. Прежде всего вне ОПЕК, но и внутри картеля не все могут поддерживать темп повышения квот. Главный страх, который уронил цены с максимумов ноября, уходит".