Двое военных погибли в антитеррористической операции в аэропорту Алма-Аты

Двое военнослужащих погибли в ходе проведения антитеррористической операции в захваченном протестующими аэропорту Алма-Аты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

"При проведении антитеррористической операции в аэропорту Алма-Аты погибли двое военнослужащих ВС Республики Казахстан", - говорится в сообщении, которое передают местные медиа.

Ранее власти города сообщили, что аэропорт отбит у протестующих. "В городе началась спецоперация. Аэропорт освобожден. Переводится в штатный режим работы", - цитирует заместителя акима города Ержана Бабакумарова "Интерфакс".

Днем в среду в МВД Казахстана сообщили о восьми погибших в беспорядках правоохранителях.