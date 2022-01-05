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05.01.2022 20:15
Рубрика: В мире

СМИ: Протестующие захватили аэропорт Алма-Аты

Текст: Диана Ковалева

Протестующие захватили аэропорт города Алма-Ата. По сообщениям портала Orda.kz, эту информацию подтвердили в пресс-службе воздушной гавани.

Фото: Vladimir Tretyakov/AP
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"Они (протестующие. - прим. "РГ") дошли до аэропорта. По предварительным данным, в аэропорту сейчас находятся около 45 захватчиков. Как они зашли, наши сотрудники покинули аэропорт", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что в момент захвата пассажиров в терминале не было.

"Мы заранее быстро эвакуировали пассажиров. Вывели их через 11-е ворота. Как раз в тот момент прилетел самолет. Военные покинули аэропорт, но мы не знаем, когда они ушли. Их сейчас там нет", - отметил собеседник СМИ.

Фото: PAVEL MIKHEYEV/Reuters
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Ранее ТАСС сообщал, что несколько десятков человек, участвующих в протестах в Алма-Ате, выдвинулись в направлении местного аэропорта. Как передавало агентство, дорога пешком до воздушной гавани занимает около четырех часов.

Между тем некоторые авиакомпании, в том числе "Аэрофлот", "Белавиа" и "Азербайджанские авиалинии", начали отменять свои рейсы в аэропорт Алма-Аты.

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