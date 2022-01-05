Кардиолог Хорошев: Чрезмерное утепление зимой повышает риск тромбоза

В последнее время много говорят про тромбоз (сгустки крови в кровеносных сосудах), так как при COVID-19 очень часто повреждаются сосуды. По данным Минздрава, у 20-30 процентов переболевших коронавирусом могут возникать тромбозы. Но SARS-CoV-2 - не единственная причина. Есть и масса других.

Например, когда человек, выходя на улицу, слишком сильно утепляется. "Возникает парниковый эффект, что повышает склонность к тромбообразованию", - объяснил сердечно-сосудистый хирург и кардиолог Владимир Хорошев. В интервью "Вечерней Москве" он напомнил, что в группе риска пожилые люди. Чем старше человек, тем хуже срабатывают защитные функции организма.

"У восьмидесятилетнего человека больше шансов получить тромб в тех же коронарных или внутримозговых артериях, чем у пятидесятилетнего. У детей вероятность образования тромбов крайне низка",- добавил специалист.

А еще надо меньше нервничать. При сильном стрессе кора надпочечников вырабатывает слишком много кортизола, что повышает риск тромбоза.

И, что самое печальное, защититься от опасных сгустков крови в сосудах в полной мере невозможно.