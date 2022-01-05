Когда можно ехать под знаки "Въезд запрещен" и "Движение запрещено"

На въезде во двор или административную территорию повесили знак "Въезд запрещен" ("кирпич") или "Движение запрещено" ("бублик"). Оба знака не разрешают перемещение транспортных средств после начала их действия. Однако в чем разница между знаками и есть ли транспортные средства или ситуации, на которые действие этих знаков не распространяется?

Знак 3.1 "Въезд запрещен"

Знак 3.1 "Въезд запрещен" ("кирпич") запрещает движение любого транспорта в направлении, которое перекрывает этот дорожный знак. Нужно понимать, что это один из самых строгих запретов, которые предполагает ПДД. Ведь за "кирпичом" могут быть, к примеру, односторонняя дорога со встречным движением, зона ремонта, стоянка строительной техники и много других препятствий. Соответственно, высок и риск ДТП в случае несанкционированного проезда под знак.

Интересно, что единого наказания за проезд под "кирпич" при этом нет. Точнее, нарушитель может быть оштрафован по разным статьям КоАП. А именно - выезд на одностороннюю дорогу или полосу для встречного движения карается штрафом 5000 рублей или лишением прав на срок от 4 до 6 месяцев. За повторное нарушение прав можно лишиться уже на год, если его зафиксировали сотрудники ГИБДД или заплатить еще 5000, если факт нарушения зафиксировали камеры.

Схитрить, кстати, путем въезда под "кирпич" задним ходом (например для въезда на улицу с односторонним движением), не получится - в такой ситуации все равно будет применена часть 3 статьи 12.16 КоАП РФ (за движение "против шерсти" чаще всего штрафуют на 5 000 рублей, но злостных нарушителей могут лишить прав).

Кроме того, при выезде под "кирпич" на полосу для маршрутных транспортных средств в Москве и Санкт-Петербурге придется уплатить штраф 3000 рублей, в остальных городах России - 1500 рублей.

Однако куда менее суровое наказание предусмотрено за въезд под "кирпич", если за знаком находятся просто прилегающие территории - например, автостоянка, АЗС, жилые массивы, дворы. Наказание в таком случае предусмотрено по статье 12.16 КоАП - несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, а штрафные санкции составляют 500 рублей.

Следует также знать, что знак "Въезд запрещен" не распространяется на маршрутные транспортные средства, а именно автобусы, троллейбусы и трамваи. А вот для такси такого исключения не сделано, и путь под "кирпич" для них закрыт, даже если он установлен над "выделенкой". Это означает, что под "кирпич" на выделенные полосы могут заезжать только маршрутные транспортные средства, к которым такси не относятся.

Знак 3.2 "Движение запрещено"

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В сравнении с проездом под "кирпич" наказание за проезд под "бублик" не столь суровое, что связано с особенностями зоны действия знака. Как правило, за ним нет ни встречного движения, ни ям с экскаваторами.

Чаще всего такой ограничитель устанавливают перед въездом во дворы, жилые или пешеходные зоны, а также на территорию предприятий. Интересный нюанс - жители конкретного двора или работники местных предприятий под знак "Движение запрещено" могут въезжать без ограничений. Само собой, у тех и других должны быть при себе документы, удостоверяющие, что они проживают в конкретном доме или работают на близлежащем предприятии. В этом случае оштрафовать их будет невозможно.

Кроме того, действие знака "Движение запрещено" не распространяется на почтовые автомобили, которые обслуживают предприятия, находящиеся в зоне за знаком, машины, которые обслуживают граждан или принадлежат гражданам, проживающим или работающим в обозначенной зоне, а также машины, управляемые инвалидами I и II групп, или перевозящих таких инвалидов или детей-инвалидов.

Да и наказание за проезд под "бублик" в сравнении с нарушением требований знака "3.1 "Въезд запрещен" будет куда менее суровым. Согласно статье 12.16 речь идет о предупреждении или наложении административного штрафа 500 рублей.

Особые случаи

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

Как это ни странно, бывают случаи, когда в стремлении ограничить въезд на какую-либо частную территорию знаки "кирпич" или "бублик" устанавливают сами жильцы или владельцы собственности (например, стремясь ограничить число неместных машин на парковке) или администрация магазина или предприятия. Что принципиально, часто эти люди не согласовывают такую установку с местными властями и ГИБДД.

В этом случае вы можете обжаловать установку знака, который нередко выглядит как "самопальный", выполненный на фанере или пластике, более мелкий или более крупный относительно стандартного знака, в общем - несоответствующий ГОСТу.

В этом случае обратитесь в полицию с соответствующим заявлением, приложив описание, фото и координаты потенциального нарушения. Велика вероятность, что сомнительный знак снимут и накажут того, кто его установил. Кстати, санкции за незаконную установку дорожных знаков достаточно суровы - составляет от 5000 до 10 000 рублей для частников, 25 000 рублей - для должностных лиц и 300 000 - для юридических лиц.