Косачев: Ситуация в Казахстане - внутреннее дело страны

Гражданам Казахстана важно избежать крайностей и сохранить единство, считает заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

2 января в Казахстане начались акции протеста в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области, где жители выступили против высоких цен на топливо. Через два дня беспорядки вспыхнули в Алма-Ате и других городах страны. Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку.

"Нынешняя ситуация - исключительно внутреннее дело Казахстана. Можно только пожелать дружественному нам народу избежать крайностей и выйти из этой ситуации с сохраненным чувством единства нации, которое всегда было его отличительной чертой", - сказал Косачев РИА Новости.