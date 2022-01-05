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05.01.2022 14:06
Рубрика: Власть

Косачев: Ситуация в Казахстане - внутреннее дело страны

Текст: Дмитрий Гончарук

Гражданам Казахстана важно избежать крайностей и сохранить единство, считает заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Фото: РИА Новости
В столице Казахстана ввели режим ЧП до 19 января

2 января в Казахстане начались акции протеста в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области, где жители выступили против высоких цен на топливо. Через два дня беспорядки вспыхнули в Алма-Ате и других городах страны. Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку.

"Нынешняя ситуация - исключительно внутреннее дело Казахстана. Можно только пожелать дружественному нам народу избежать крайностей и выйти из этой ситуации с сохраненным чувством единства нации, которое всегда было его отличительной чертой", - сказал Косачев РИА Новости.

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