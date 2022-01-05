Президент Казахстана принял отставку правительства

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства, которое продолжит исполнять обязанности до формирования нового кабмина.

Исполнять обязанности премьер-министра республики временно будет Алихан Смаилов, занимавший должность первого вице-премьера. Об говорится в размещенном на сайте главы государства документе.

Прежнее правительство было утверждено в январе прошлого года. Тогда же главой кабинета министров был вновь назначен Аскар Мамин. Эту должность он занимал с февраля 2019 года.

Напомним, отставке правительства предшествовали митинги в крупных городах Казахстана. Вышедшие на улицу люди потребовали снизить цены на автомобильный газ, который подорожал вдвое - с 60 до 120 тенге за литр.

Вечером 4 января глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился к демонстрантам с видеообращением, в котором призвал проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. "Нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог", - подчеркнул президент.

На 5 января запланировано совещание, посвященное социально-экономической ситуации в Казахстане.