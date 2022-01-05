Минск: Реанимобили с пострадавшими в ДТП направлены в Россию

Два реанимобиля с травмированными в ДТП российскими пассажирами в Витебской области направлены в РФ, сообщает БЕЛТА со ссылкой на главное управление по здравоохранению областного исполкома.

Две специализированные медицинские автомашины, уточняет агентство, "назначением Дубна и Рязань с травмированными в результате ДТП на трассе Витебск - Могилев - Гомель женщинами и сопровождающими их мужьями отправлены 5 января из областной больницы в сопровождении ГИБДД".

Кроме того, новостные порталы поясняют, что в белорусском стационаре пока остается еще одна пациентка, получившая в результате ДТП травму позвоночника. В ближайшее время будет организована и ее транспортировка в Россию.

Кстати, в областной больнице еще накануне были экстренно перепрофилированы хирургическое отделение и часть травматологического. Главврач клиники уточнил, что были госпитализированы 42 человека, двое из них с тяжелыми травмами позвоночника. "Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, часть из них уже готовятся к выписке. Экстренная помощь оказана всем, затем амбулаторное лечение они продолжат в России", - пояснил медик, добавив, что пострадавший 8-летний ребенок чувствует себя хорошо.

Как ранее сообщал "СОЮЗ", днем 3 января в Лиозненском районе столкнулись туристический автобус и легковой автомобиль. Водитель легковушки при обгоне выехал на встречную полосу движения. В результате ДТП водитель машины погиб, пассажиры и водитель автобуса госпитализированы. По факту ДТП Следственным комитетом Беларуси было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК.